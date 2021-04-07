Здоровье в массы: для чего в России наращивают темпы вакцинации от COVID-19

В организованной амбулатории в заполярной Териберке сейчас идет вакцинация «Спутником V». Из этой местности до ближайшего населенного пункта - 140 километров по сложной дороге. В настоящий момент живописный поселок на берегу Баренцева моря вновь открывается для туристов, и местные жители спешат сделать прививку от коронавируса.

В чукотском Анадыре, где все еще лежат сугробы, мобильный пункт вакцинации открыли в отделении многофункционального центра. Особое внимание уделяется пожилым и тем, кому сложно выходить из дома: чтобы добраться до пункта и обратно до дома - здесь предоставляют транспорт.

Если в Анадыре первым компонентом «Спутника V» привили уже 33% взрослого населения и в целом Чукотка находится в лидерах по вакцинации, то Кавказ пока еще в числе отстающих. В Махачкале, чтобы сделать прививки доступными для всех, мобильный пункт открыли на стадионе имени Исинбаевой.

Роспотребнадзор недавно опубликовал данные исследований, согласно которым, до 40% населения РФ уже имеют антитела к COVID-19. Но для выработки коллективного иммунитета необходимы минимум 70%. Поэтому вакцинация - это самый эффективный способ защититься от опасной инфекции.

«Мы видим, что вакцинные препараты, и их несколько, поступают в регионы. Они доступны. Теперь нужен ответ населения, чтобы усилить охват вакцинной профилактикой и достигнуть 70% лиц, имеющих антитела, или еще больше», - высказал мнение и.о. директора ФБГУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

В Москве, где новые пункты вакцинации открывают почти каждый день, прививку первым компонентом «Спутника V» получили уже более миллиона человек. В Петербурге - более 400 тысяч.

Вакцинироваться теперь можно и на спортивных матчах: специальный медпункт в Ледовом дворце в северной столице будет работать только в дни матчей, но прививку здесь можно сделать без предварительной записи. Первым привившимся в новом пункте стал талисман хоккейного клуба СКА - Конь Огонь. Вслед за ним образовалась очередь из тех, кто захотел совместить приятное с полезным - позаботиться о своем здоровье, чтобы «болеть» только за любимую команду.

Мобильный пункт вакцинации работает и на «Газпром Арене», которая этим летом должна принять несколько матчей чемпионата Европы по футболу. Представители дипмиссий нескольких стран уже обратились в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой организовать вакцинацию российским препаратом для иностранных болельщиков.

«Мы получаем много запросов с просьбами о возможности платной вакцинации русскими вакцинами. Я уверен, что вакцинация может стать дополнительным стимулом. Тем более, что в России с вакцинацией дела обстоят значительно лучше, чем у наших коллег в Европе», - рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Российский «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи при содействии специалистов Минобороны РФ, одобрен уже в 59 странах мира с населением свыше 1,5 миллиардов человек. И таких стран будет все больше, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, родиной которой является Сербия.

«Хочу отметить уникальные достижения науки России в области разработки и тест-систем, и новых вакцин, препаратов от COVID-19. В стране зарегистрировано три вакцины. Мы надеемся, что это будет включено и в систему ВОЗ. И, конечно, мы знаем, что в данный момент эта вакцина доступна многим странам, даже включая и мою страну. И из-за этого я, конечно, благодарю РФ», - заявила Вуйнович.

Доказано, что российские препараты надежно защищают от всех разновидностей коронавируса. И если темпы вакцинации не снизятся, то коллективный иммунитет населения России сформируется уже летом.