Путин заявил о росте популярности вакцины «Спутник V»

По мере развития прививочной кампании все больше людей желают вакцинироваться от коронавируса российским лекарственным препаратом. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«По мере этой прививочной кампании все больше и больше людей хотят сделать эту прививку. Объем производства и количество желающих сделать прививку в целом совпадают. Одновременно и объемы производства растут», - сказал Путин.

В свою очередь Никол Пашинян заявил о поставках российской вакцины в Армению. Первая партия, по его словам, ожидается уже завтра, 8 апреля. Объем первой партии составит 15 тысяч доз, но сегодня Армении требуется гораздо больше, уточнил Пашинян.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в Научном центре имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. О регистрации лекарственного препарата стало известно в августе прошлого года. В ходе испытаний, вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность и полную безопасность.