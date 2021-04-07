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Путин заявил о росте популярности вакцины «Спутник V»

Ян Брацкий
16:46 07.04.2021
По словам главы государства, объем производства вакцины и количество желающих привиться внутри страны почти совпадают.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: вакцина Photogenic, Claudia Alba, Globallookpress
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По мере развития прививочной кампании все больше людей желают вакцинироваться от коронавируса российским лекарственным препаратом. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«По мере этой прививочной кампании все больше и больше людей хотят сделать эту прививку. Объем производства и количество желающих сделать прививку в целом совпадают. Одновременно и объемы производства растут», - сказал Путин.

В свою очередь Никол Пашинян заявил о поставках российской вакцины в Армению. Первая партия, по его словам, ожидается уже завтра, 8 апреля. Объем первой партии составит 15 тысяч доз, но сегодня Армении требуется гораздо больше, уточнил Пашинян.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в Научном центре имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. О регистрации лекарственного препарата стало известно в августе прошлого года. В ходе испытаний, вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность и полную безопасность.

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