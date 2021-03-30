В Европарламенте напомнили об эффективности российской вакцины «Спутник V»

Европарламентарий от Франции Брис Ортефе напомнил об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», обратив внимание на ее сроки регистрации в Европе.

В своем обращении депутат упоминает о февральской публикации научного журнала Lancet, который подтвердил эффективность «Спутника V».

Четвертого марта Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V». Со стороны Москвы заявка на регистрацию вакцины в Европе была подана в феврале.

Европарламентарий подчеркнул, что некоторые государства Европы в настоящий момент уже заключили соглашения на производство российской вакцины - Италия, Испания, Франция, Германия. Заказали вакцину Венгрия, Чехия и Словакия.

Ортефе поинтересовался, когда стоит ждать официальное решение Европейского агентства лекарственных средств по российской вакцине на фоне высказывания еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что Евросоюзу «не нужен Спутник V».