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В Европарламенте напомнили об эффективности российской вакцины «Спутник V»

Алена Миронова
07:55 30.03.2021
Некоторые государства Европы уже заключили соглашения на производство российской вакцины - Италия, Испания, Франция, Германия. Заказали вакцину Венгрия, Чехия и Словакия. 
В Европарламенте напомнили об эффективности российской вакцины «Спутник V»
© Фото: Mahmoud Issa, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Европарламентарий от Франции Брис Ортефе напомнил об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», обратив внимание на ее сроки регистрации в Европе.

В своем обращении депутат упоминает о февральской публикации научного журнала Lancet, который подтвердил эффективность «Спутника V».

Четвертого марта Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V». Со стороны Москвы заявка на регистрацию вакцины в Европе была подана в феврале.

Европарламентарий подчеркнул, что некоторые государства Европы в настоящий момент уже заключили соглашения на производство российской вакцины - Италия, Испания, Франция, Германия. Заказали вакцину Венгрия, Чехия и Словакия. 

Ортефе поинтересовался, когда стоит ждать официальное решение Европейского агентства лекарственных средств по российской вакцине на фоне высказывания еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что Евросоюзу  «не нужен Спутник V».

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