В стране и мире Российская вакцина «Спутник V» одобрена на Сейшельских Островах Кира Карон Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиардов человек. © Фото: Abed Alrahman Alkahlout, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена на Сейшельских Островах. «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Сейшельские Острова. Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек», - указано в сообщении. Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, заняла второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от регуляторов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика