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Кравчук объяснил стремление Киева попасть под «опеку» НАТО

Ян Брацкий
22:20 06.04.2021
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только вступление Киева в альянс может положить конец конфликту в Донбассе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны Украины, flickr
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Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, этот вопрос является неприемлемым для миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после того, как лидер Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что лишь вступление Украины в НАТО может помочь завершить конфликт в Донбассе.

Минувшим летом страна уже получила статус партнера расширенных возможностей НАТО, он позволяет получить более широкий доступ к программам и учениям Североатлантического альянса. Накопившиеся противоречия и стягивание техники ВСУ в район линии разграничения прокомментировал экс-президент Украины, а ныне глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Каких-то специальных войск Украина не направляет. Идет ротация и нет дня, чтобы войска не приходили в движение. Кто-то оставляет Донбасс, кто-то приходит. Есть линия разграничения, фронт войны и, естественно, меняются части, солдаты, каких-то специальных групп - нет. Я интересовался сегодня в Минобороны», - заверил Кравчук.

По поводу восстановления режима тишины Кравчук заявил о желании, чтобы контактная группа заключила какое-то новое соглашение, назначила новую группу, которая будет контролировать его выполнение. Не упомянув при этом минских соглашений, в которых все четко определено: кто и на каких позициях должен находиться.

От Минска в качестве нейтральной площадки для переговоров Украина уже отказалась. Сейчас главным вектором ее политики являются североатлантические амбиции.

«Когда я был президентом, то говорил, что стремление Украины к Европе, к защите со стороны НАТО и стремление Украины к США - они не случайны. Если бы не было этой агрессии, то зачем Украине эти вопросы? Она бы избрала курс политической жизни, строила бы свою жизнь без претензий к России», - добавил Кравчук.

Тем временем, ситуация на границе самопровозглашенных народных республик продолжает накаляться. Киев прибегает к новым провокациям и стягивает дополнительную бронетехнику и военнослужащих к линии разграничения. По данным мониторинговой группы ОБСЕ, на железнодорожных станциях скопились более 600 единиц танков, гаубиц и САУ. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, это свидетельствует о ставке украинских властей на силовой сценарий разрешения конфликта.

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