«Киев не хочет мира»: в МИД ДНР объяснили попытки Украины саботировать переговоры по Донбассу

Официальный Киев не желает садиться за стол переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса и всячески затягивает мирный процесс. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. В арсенале украинских представителей, считает она, масса способов для срыва реального обсуждения проблем и принципиально важных вопросов.

«Предлоги самые разные. Последний раз они заявили, что с нашей стороны якобы присутствует заочно осужденный на Украине за террористическую деятельность человек. Мы не удивимся, если Украина использует другие инструменты или поводы для срыва своего участия в заседании. Что касается Минска, то ранее украинская делегация принимала участие в заседаниях, никто не чинил им препятствий, они не имели проблем и спокойно работали», - заявила Никонорова.

Сейчас киевские власти занимаются имитацией переговорного процесса, уверена она. При этом цели у Украины вполне конкретные.

«Украина делает все, чтобы ДНР и ЛНР не участвовали в переговорах. Они заочно осуждают наших представителей, игнорируют наши вопросы и запросы. Представители Киева всячески пытаются не видеть республики в переговорах. Они вводят специальных советников, экспертов, назначенных представителей. Киев использует любые способы, которые помогут ему не замечать участия реальных представителей республик в переговорах», - добавила министр.

Тем не менее, напоминает Никонорова, минские соглашения являются безальтернативным способом урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

«Комплекс мер одобрен СБ ООН. Документ несет международные обязательства Киева. Мы слышим заявления от Украины о новых вариантах. Они прямо говорят, что если мы их не примем, то у них для нас есть силовой сценарий. В эту канву ложатся и заявления Владимира Зеленского о НАТО. Киев нацелен на силовой вариант решения конфликта. Киев не хочет мира», - подвела итог глава МИД ДНР.

Ситуация на линии соприкосновения накаливается. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о постоянной ротации боевой техники ВСУ и личного состава. На железнодорожных узлах насчитывается более 600 единиц бронетехники. Все это, по мнению Пушилина, говорит о планах Киева развязать масштабную войну.