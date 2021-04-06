Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Киев не хочет мира»: в МИД ДНР объяснили попытки Украины саботировать переговоры по Донбассу

Ян Брацкий
17:36 06.04.2021
По мнению министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, Киев пытается исключить представителей самопровозглашенных республик из переговорного процесса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный Киев не желает садиться за стол переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса и всячески затягивает мирный процесс. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. В арсенале украинских представителей, считает она, масса способов для срыва реального обсуждения проблем и принципиально важных вопросов.

«Предлоги самые разные. Последний раз они заявили, что с нашей стороны якобы присутствует заочно осужденный на Украине за террористическую деятельность человек. Мы не удивимся, если Украина использует другие инструменты или поводы для срыва своего участия в заседании. Что касается Минска, то ранее украинская делегация принимала участие в заседаниях, никто не чинил им препятствий, они не имели проблем и спокойно работали», - заявила Никонорова.

Сейчас киевские власти занимаются имитацией переговорного процесса, уверена она. При этом цели у Украины вполне конкретные.

«Украина делает все, чтобы ДНР и ЛНР не участвовали в переговорах. Они заочно осуждают наших представителей, игнорируют наши вопросы и запросы. Представители Киева всячески пытаются не видеть республики в переговорах. Они вводят специальных советников, экспертов, назначенных представителей. Киев использует любые способы, которые помогут ему не замечать участия реальных представителей республик в переговорах», - добавила министр.

Тем не менее, напоминает Никонорова, минские соглашения являются безальтернативным способом урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

«Комплекс мер одобрен СБ ООН. Документ несет международные обязательства Киева. Мы слышим заявления от Украины о новых вариантах. Они прямо говорят, что если мы их не примем, то у них для нас есть силовой сценарий. В эту канву ложатся и заявления Владимира Зеленского о НАТО. Киев нацелен на силовой вариант решения конфликта. Киев не хочет мира», - подвела итог глава МИД ДНР.

Ситуация на линии соприкосновения накаливается. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о постоянной ротации боевой техники ВСУ и личного состава. На железнодорожных узлах насчитывается более 600 единиц бронетехники. Все это, по мнению Пушилина, говорит о планах Киева развязать масштабную войну.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:44 В стране и мире
ВВС США сообщили о неудаче во время испытания гиперзвукового оружия
18:30 В стране и мире
Видео
Защита женщины, пострадавшей в ДТП с блогером Билом, будет добиваться компенсаций
17:36 В стране и мире
Видео
«Киев не хочет мира»: в МИД ДНР объяснили попытки Украины саботировать переговоры по Донбассу
16:26 Спорт
В омском «Авангарде» сообщили подробности о состоянии госпитализированного хоккеиста Емелина
12:33 Армия
Видео
Шойгу заявил что за шесть лет в АрМИ приняли участие 3 млн военнослужащих из РФ
Популярное
Популярное
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Лещенко рассказал о четырех перенесенных инфарктах после COVID-19
Не стало звезды сериала «Чернобыль» Пола Риттера
Организатор концерта Клавы Коки и Niletto в Псковской области ответила на обвинения в нарушении мер по COVID-19
Видео
«Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из акватории Японского моря: видео
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.