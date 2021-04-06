Зеленский заявил, что вступление в НАТО является единственным путем к миру в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Организация Североатлантического договора является единственным путем к завершению конфликта в регионе. Об этом сообщает офис главы украинского государства.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», - заявил Зеленский.

Напомним, что в феврале 2019 года украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Республика получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее отмечал, что для вступления в политический блок Украине необходимо достигнуть ряда критериев, на что уйдет большое количество времени.