Басурин раскрыл подробности боя ВС ДНР с группой украинских диверсантов

Постоянные провокации Киева на линии соприкосновения в Донбассе и нежелание мирно урегулировать конфликт на юго-востоке страны приводят к новым жертвам среди личного состава ВСУ и мирных жителей. Об этом сообщил представитель командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Четвертого апреля, с наступлением темноты, украинские оккупанты предприняли попытку провести разведку минно-взрывных заграждений перед нашими позициями. Наш наблюдатель заметил приближение группы противника в составе трех человек. Он дождался выхода диверсантов на расстояние выстрела и по команде открыл огонь из не незапрещенного минскими соглашениями вооружения», - рассказал Басурин.

В ходе скоротечного боя украинские военнослужащие отступили. При осмотре участка минного поля, было обнаружено тело погибшего, которое эвакуировали на позиции Народной милиции, добавил он.

«Рядом с телом были найдены средства для разминирования и проведения инженерной разведки. Погибший входил в состав группы, задачей которой являлась инженерная разведка и расчистка подходов к нашим позициям. При нем были обнаружены саперный щуп и миноискатель, а также приспособления для минирования местности. Оружие при нем обнаружено не было. Возможно, для сбежавших боевиков автомат оказался важнее умирающего товарища», - предположил представитель командования ДНР.

Двое сбежавших с поля боя военнослужащих ВСУ получили различные ранения, отметил в докладе Басурин. Представитель ДНР призвал мировое сообщество и международных наблюдателей зафиксировать очередной акт провокации со стороны Киева.

«Обращаемся к украинским военнослужащим и их близким. Выполнение преступных приказов руководства Украины, отдаваемых в угоду западных кураторов, неминуемо приводит к жертвам среди личного состава ВСУ. Хотите остаться живым и здоровым - откажитесь от их выполнения. Украинская сторона до сих пор не связалась с нами, чтобы вернуть тело погибшего родственникам», - подвел итог Эдуард Басурин.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин также отметил рост числа провокаций со стороны ВСУ на линии соприкосновения. По его мнению, киевские власти готовят масштабное наступление на позиции ополчения, о чем свидетельствует постоянная ротация тяжелой техники и личного состава.