Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики сделают все возможное, чтобы виновные в трагической гибели пятилетнего мальчика понесли заслуженное наказание. Об этом в беседе со «Звездой» заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее стало известно о том, что Следственный комитет России возбудил по факту трагедии уголовное дело.

«С нашей стороны Генпрокуратурой также заведено уголовное дело, продолжается следствие, в ближайшее время будут готовы предварительные результаты. Это вопиющий случай. Ребенок родился, когда началась война и умер, когда война еще не закончилась. Мы приложим все усилия для того, чтобы разобраться и найти виновных в случившемся», - пообещал Пушилин.

Трагедия произошла второго апреля в поселке Александровский. Ребенок погиб после удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Снаряд попал во двор жилого дома. В момент трагедии мальчик находился с бабушкой. Ребенок погиб на месте, а пожилая женщина получила тяжелые ранения.

Обстрелы территории населенных пунктов на юго-востоке Украины усиливаются. Пушилин связывает возросшую активность ВСУ с политикой президента США Джо Байдена. Именно глава Белого дома, по его мнению, стоит за организацией Майдана и свержением законной власти в Киеве в 2014 году.