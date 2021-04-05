Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Пушилин рассказал о ходе расследования гибели ребенка от удара беспилотника ВСУ

Ян Брацкий
22:34 05.04.2021
Ранее в Следственном комитете России по факту трагедии было возбуждено уголовное дело.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики сделают все возможное, чтобы виновные в трагической гибели пятилетнего мальчика понесли заслуженное наказание. Об этом в беседе со «Звездой» заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее стало известно о том, что Следственный комитет России возбудил по факту трагедии уголовное дело.

«С нашей стороны Генпрокуратурой также заведено уголовное дело, продолжается следствие, в ближайшее время будут готовы предварительные результаты. Это вопиющий случай. Ребенок родился, когда началась война и умер, когда война еще не закончилась. Мы приложим все усилия для того, чтобы разобраться и найти виновных в случившемся», - пообещал Пушилин.

Трагедия произошла второго апреля в поселке Александровский. Ребенок погиб после удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Снаряд попал во двор жилого дома. В момент трагедии мальчик находился с бабушкой. Ребенок погиб на месте, а пожилая женщина получила тяжелые ранения.

Обстрелы территории населенных пунктов на юго-востоке Украины усиливаются. Пушилин связывает возросшую активность ВСУ с политикой президента США Джо Байдена. Именно глава Белого дома, по его мнению, стоит за организацией Майдана и свержением законной власти в Киеве в 2014 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:47 В стране и мире
В США заявили об отслеживании активности РФ в Арктике
21:09 В стране и мире
Подозреваемые в даче ложных показаний по делу Ефремова свидетели предстанут перед судом
19:15 В стране и мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины
16:59 Армия
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш
20:56 В стране и мире
Видео
Искореженный металл: опубликованы кадры с места ДТП с трактором на юге Москвы
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.