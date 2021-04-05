СК России возбудил уголовное дело после гибели ребенка на Донбассе

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на Донбассе. Трагедия произошла 2 апреля, когда боеприпас, сброшенный с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), упал во дворе дома в поселке Александровский в ДНР.

Четырехлетний мальчик погиб на месте, его бабушка получила ранения. Обстрелы со стороны киевских силовиков в Донбассе в последние дни резко активизировалось. Украинские военнослужащие стягивают к линии соприкосновения тяжелую бронетехнику.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился отсутствием реакции на трагедию со стороны Запада. Гибель ребенка он назвал закономерным следствием политики украинских властей. По мнению Слуцкого, коллективный Запад просто игнорирует преступление киевского режима.