Официальный Киев пошел на серьезное обострение ситуации на Донбассе с подачи президента США Джо Байдена и его администрации. Таким мнением со «Звездой» поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он считает Байдена одним из организаторов государственного переворота на Украине.

«Не секрет, что Байден имеет прямое отношение к становлению украинского образования после государственного переворота. Байден практически был организатором и соучастником Майдана и всех преступлений Киева для свержения власти. Мы можем говорить, что Киев надеется, что поддержка США будет усиливаться, что это именно то, что нужно Вашингтону в плане обострения ситуации», - заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР отметил возросшую активность ВСУ на линии соприкосновения. Киев стягивает тяжелую бронетехнику к границам самопровозглашенных республик. Мониторинговая группа ОБСЕ зафиксировала более 600 единиц техники на железнодорожных узлах вблизи линии соприкосновения, добавил Пушилин. С его слов, все это свидетельствует о подготовке ВСУ к масштабным боевым действиям.