Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Пушилин оценил роль Байдена в обострении ситуации на Донбассе

Ян Брацкий
22:14 05.04.2021
По мнению главы ДНР, официальный Киев рассчитывает на дополнительную поддержку со стороны США и действует по указке из Вашингтона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Николай Лазаренко, РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный Киев пошел на серьезное обострение ситуации на Донбассе с подачи президента США Джо Байдена и его администрации. Таким мнением со «Звездой» поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он считает Байдена одним из организаторов государственного переворота на Украине.

«Не секрет, что Байден имеет прямое отношение к становлению украинского образования после государственного переворота. Байден практически был организатором и соучастником Майдана и всех преступлений Киева для свержения власти. Мы можем говорить, что Киев надеется, что поддержка США будет усиливаться, что это именно то, что нужно Вашингтону в плане обострения ситуации», - заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР отметил возросшую активность ВСУ на линии соприкосновения. Киев стягивает тяжелую бронетехнику к границам самопровозглашенных республик. Мониторинговая группа ОБСЕ зафиксировала более 600 единиц техники на железнодорожных узлах вблизи линии соприкосновения, добавил Пушилин. С его слов, все это свидетельствует о подготовке ВСУ к масштабным боевым действиям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:47 В стране и мире
В США заявили об отслеживании активности РФ в Арктике
21:09 В стране и мире
Подозреваемые в даче ложных показаний по делу Ефремова свидетели предстанут перед судом
19:15 В стране и мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины
16:59 Армия
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш
20:56 В стране и мире
Видео
Искореженный металл: опубликованы кадры с места ДТП с трактором на юге Москвы
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.