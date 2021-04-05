Бабушка погибшего после атаки беспилотника ВСУ ребенка рассказала о трагедии

Военный корреспондент издания «News Front» Катя Катина посетила бабушку погибшего после обстрела с дрона ВСУ мальчика в поселке Александровское на Донбассе. Трагедия произошла на детской площадке, куда был сброшен боеприпас с украинского беспилотника. Разговор с родственником погибшего мальчика был показан в ток-шоу «Открытый эфир».

«Пускай это дите приходит к нему каждую ночь. Я не знаю, какие могут быть войны с этим ребенком, скажите пожалуйста? Этот ребенок не знает слова “война”, мы его не учили этому, он может с машинками играться, но слово “война” мы не произносим. И вот так они сделали (войска ВСУ, прим. ред.)», - сказала бабушка погибшего.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на Донбассе, мальчик погиб на месте, его бабушка получила ранения. Также сообщается об учащении обстрелов со стороны киевских силовиков в Донбассе в последние дни и стягивании к линии соприкосновения тяжелой бронетехники.