Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Работодатели выразили свое мнение об объединении майских праздников

Егор Левин
09:27 26.04.2021
В связи с празднованием 1 мая и 9 мая эти дни было решено объединить и установить одну длинную выходную неделю.
Работодатели выразили свое мнение об объединении майских праздников
© Фото: David Oxberry, moodboard, Globallookpress
Читайте нас на:

Стало известно, как российские работодатели отнеслись к объединению майских праздников в одну выходную неделю. По результатам экспресс-исследования, более половины опрошенных еще не решили, будут ли отдыхать все положенное время.

54% респондентов заявили, что определяться с дальнейшими действиями своих предприятий ближе к обозначенным датам. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому рабочему календарю, и которые гарантированно уйдут на длинные майские праздники, разделились поровну и составили 23%. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Headhunter, всего в исследовании приняли участие около 200 представителей работодателей.

Ранее, в связи с празднованием 1 мая и 9 мая в России было принято решение об объединении этих дней и установлении одной длинной выходной недели с 1 по 10 мая. В центре погоды «Фобос» после этого рассказали о том, какой погоды стоит ждать, а в Роспотребнадзоре посоветовали провести праздники на свежем воздухе в кругу семьи, избегая массовых скоплений людей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:42 В стране и мире
Видео
Спустя 35 лет: в мире вспоминают трагедию на Чернобыльской АЭС
06:35 В стране и мире
Видео
Роскосмос завершил миссию по выводу британских спутников связи на орбиту
06:19 В стране и мире
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
05:39 В стране и мире
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
03:29 В стране и мире
Страны ЕС назвали условие, при котором будут принимать туристов
Популярное
Популярное
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями
Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.