Работодатели выразили свое мнение об объединении майских праздников

Стало известно, как российские работодатели отнеслись к объединению майских праздников в одну выходную неделю. По результатам экспресс-исследования, более половины опрошенных еще не решили, будут ли отдыхать все положенное время.

54% респондентов заявили, что определяться с дальнейшими действиями своих предприятий ближе к обозначенным датам. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому рабочему календарю, и которые гарантированно уйдут на длинные майские праздники, разделились поровну и составили 23%. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Headhunter, всего в исследовании приняли участие около 200 представителей работодателей.

Ранее, в связи с празднованием 1 мая и 9 мая в России было принято решение об объединении этих дней и установлении одной длинной выходной недели с 1 по 10 мая. В центре погоды «Фобос» после этого рассказали о том, какой погоды стоит ждать, а в Роспотребнадзоре посоветовали провести праздники на свежем воздухе в кругу семьи, избегая массовых скоплений людей.