В стране и мире Метеоролог рассказала о погоде на майские праздники Анна Касаткина В Москву постепенно будет возвращаться тепло. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Ощутимое потепление придет в Москву примерно с 5 мая. Об этом «Звезде» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. На Первомай возвращения теплых дней, как в середине апреля, ожидать не стоит, уточнила собеседница. По ее словам, дневные температуры будут на уровне +8 ... +15 градусов, что соответствует норме. «Существенное потепление, улучшение погоды, судя по сегодняшним расчетам, придет к нам где-то на уровне 5 мая, то есть в конце первой пентады», - сказала Волосюк. Ранее синоптик рассказал, когда в столицу вернется солнце. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика