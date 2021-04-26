В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам провести майские праздники на даче

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали россиянам провести десятидневные майские каникулы в кругу семьи на свежем воздухе. Отдых на даче, по их мнению, поспособствует минимизации возможного распространения COVID-19.

«В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче - хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», - сообщает ведомство.

При этом эксперты напомнили, что многочисленные скопления людей даже вне закрытых помещений все так же остаются потенциально опасными, а средства индивидуальной защиты, такие как маски, не способны нарушить теплообмен и привести к тепловому удару.

Ранее президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. Соответствующим указом он установил нерабочими дни с 4 по 7 мая включительно с сохранением заработной платы.