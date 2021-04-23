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Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

Олеся Степакова
21:05 23.04.2021
Согласно распоряжению, даты с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявлены нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Документ размещен на сайте Кремля.

«Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в распоряжении.

Ранее российский лидер согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Таким образом выходные в этом году продлятся с 1 по 10 мая.

С предложением продлить майские праздники для жителей страны к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в таком разрыве между выходными днями специалисты видят определенные эпидемиологические риски - люди уезжают из города на общественном транспорте, затем возвращаются, выходят на работу, а затем в короткий промежуток времени этот цикл повторяется. Из-за активных перемещений и контактов с большим количеством людей заболеваемость COVID-19 может вырасти, уточнила Попова.

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