«Оскар-2021» побил антирекорд по числу зрителей

Трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2021 года посмотрело рекордно низкое число зрителей. По данным телеканала CNN, со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen, церемонию на телеканале ABC посмотрело всего 9,8 миллиона человек, что является наименьшим показателем за историю рейтингов.

В прошлом году церемонию смотрели 23,6 миллиона зрителей, что тоже считалось рекордно низким показателем. Таким образом в этом году количество смотревших снизилось на 58%. Отмечается, что семь лет назад «Оскар» смотрело 40 миллионов зрителей.

Ранее сообщалось о победителях премии. Лучшим фильмом стала картина Хлои Чжао «Земля кочевников». В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победил датский фильм «Еще по одной», а лучшей актрисой стала американка Фрэнсис Макдорманд.