В стране и мире Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар» Светлана Головина На 93-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» назвали победителя в категории «Лучший фильм года». © Фото: 20th Century Studios Russia youtube Читайте нас на: В категории «Лучший фильм года» американской кинопремии «Оскар» награду получила картина Хлои Чжао «Земля кочевников». Прямую трансляцию торжественной церемонии ведет телеканал ABC. В основе сюжета картины овдовевшая женщина, которая решила жить в фургоне, путешествуя по Америке. Также среди номинантов были представлены «Девушка, подающая надежды», «Отец», «Минари», «Манк», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла». Награды в категории «Лучший фильм на иностранном языке» удостоена картина датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика