Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
На 93-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» назвали победителя в категории «Лучший фильм года».
© Фото: 20th Century Studios Russia youtube
В категории «Лучший фильм года» американской кинопремии «Оскар» награду получила картина Хлои Чжао «Земля кочевников». Прямую трансляцию торжественной церемонии ведет телеканал ABC.
В основе сюжета картины овдовевшая женщина, которая решила жить в фургоне, путешествуя по Америке.
Также среди номинантов были представлены «Девушка, подающая надежды», «Отец», «Минари», «Манк», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».
Награды в категории «Лучший фильм на иностранном языке» удостоена картина датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной».