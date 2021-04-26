В стране и мире Названа обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль Светлана Головина Американка Фрэнсис Макдорманд получила премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса». © Фото: Searchlight Pictures globallookpress Читайте нас на: Премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» удостоена Фрэнсис Макдорманд за главную роль в картине «Земля кочевников». Прямую трансляцию торжественной церемонии вручения ведет телеканал ABC. В номинации также были представлены Ванесса Кирби, Кэри Маллиганг, Виола Дэвис и Андра Дэй. Для Макдорманд это уже третий «Оскар» в карьере. Ранее картина режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников» получила награду американской кинопремии в категории «Лучший фильм года». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика