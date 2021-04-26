Стал известен лучший фильм на иностранном языке на премии «Оскар»

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получила кинокартина «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга. «Еще по одной» - комедийно-драматический фильм 2020 года, снятый по сценарию Винтерберга и Тобиаса Линдхольма.

В центре фильма четверо друзей, которые переживают кризис среднего возраста. Ради эксперимента они решают проверить гипотезу о том, что людям для достижения счастья не хватает примерно 0,5 промилле алкоголя в крови.

За звание лучшего иностранного фильма также боролись «Куда ты идешь, Аида?» режиссера Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина), «Лучшие дни» Дерека Цана (Гонконг), а также «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханьи (Франция), «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния).

Ранее стало известно, что среди номинантов на «Оскар-2021» нет ни одной русской картины.