Кардиолог назвал три эффективных способа снижения давления без таблеток
Существуют три основных метода немедикаментозного снижения давления. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
«Самый действенный метод - уменьшение потребления соли, потому что соль приводит к задержке жидкости. Повышенное потребление соли блокирует действие лекарственных препаратов, снижающих давление. Вторая мера - это питание. Есть специальная диета DASH, которая основана на овощах, фруктах, с уменьшением количества мяса и соли. Это низкосолевая вариация средиземноморского типа питания. Наконец, физические нагрузки. Повышенная физическая активность тоже может снизить артериальное давление», - сказал специалист.
Ранее Ашихмин оценил риск внезапной смерти из-за гипертонии. По словам врача, такая опасность может преследовать очень небольшое количество людей. Также кардиолог предупредил, что повышенная вязкость крови может привести к образованию тромбов.