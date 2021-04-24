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Кардиолог назвал три эффективных способа снижения давления без таблеток

Иван Линдеманн
14:25 24.04.2021
Самый действенный метод - уменьшение потребления соли, потому что соль приводит к задержке жидкости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mohamed Hassan, Pixabay
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Существуют три основных метода немедикаментозного снижения давления. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«Самый действенный метод - уменьшение потребления соли, потому что соль приводит к задержке жидкости. Повышенное потребление соли блокирует действие лекарственных препаратов, снижающих давление. Вторая мера - это питание. Есть специальная диета DASH, которая основана на овощах, фруктах, с уменьшением количества мяса и соли. Это низкосолевая вариация средиземноморского типа питания. Наконец, физические нагрузки. Повышенная физическая активность тоже может снизить артериальное давление», - сказал специалист.

Ранее Ашихмин оценил риск внезапной смерти из-за гипертонии. По словам врача, такая опасность может преследовать очень небольшое количество людей. Также кардиолог предупредил, что повышенная вязкость крови может привести к образованию тромбов.

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