В стране и мире Кардиолог назвал три эффективных способа снижения давления без таблеток Иван Линдеманн Самый действенный метод - уменьшение потребления соли, потому что соль приводит к задержке жидкости. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mohamed Hassan, Pixabay Читайте нас на: Существуют три основных метода немедикаментозного снижения давления. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. «Самый действенный метод - уменьшение потребления соли, потому что соль приводит к задержке жидкости. Повышенное потребление соли блокирует действие лекарственных препаратов, снижающих давление. Вторая мера - это питание. Есть специальная диета DASH, которая основана на овощах, фруктах, с уменьшением количества мяса и соли. Это низкосолевая вариация средиземноморского типа питания. Наконец, физические нагрузки. Повышенная физическая активность тоже может снизить артериальное давление», - сказал специалист. Ранее Ашихмин оценил риск внезапной смерти из-за гипертонии. По словам врача, такая опасность может преследовать очень небольшое количество людей. Также кардиолог предупредил, что повышенная вязкость крови может привести к образованию тромбов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика