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Кардиолог оценил риск внезапной смерти из-за гипертонии

Анна Назайкина
16:21 19.04.2021
По словам врача, такая опасность может преследовать очень небольшое количество людей с гипертонией.
Кардиолог оценил риск внезапной смерти из-за гипертонии
© Фото: Robina Weermeijer, Unsplash.com
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Такие пугающие явления, как снижение памяти и серьезные проблемы с сердцем, угрожают приблизительно 1% людей с гипертонией. Об этом рассказал «Звезде» кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«Страшные вещи типа снижения памяти и серьезных проблем с сердцем, они где-то угрожают всего 1% людей с гипертонией. И, как правило, это не простая гипертония. Она связана с существенными проблема гормональной системы, надпочечниками. Эта опасность может преследовать небольшое количество пациентов с гипертонией», - объяснил врач.

Кардиолог рассказал о существовании двух вариантов этого заболевания - гипертония «обыкновенная», которая встречается у большинства людей, и злокачественная гипертония, когда давление в молодом возрасте может подниматься выше двухсот.

«Если говорить про артериальную гипертензию, которая поражает 35% популяции, то все-таки она редко сама по себе приводит к внезапной смерти», - заявил Ашихмин.

Также врач рассказал, каким образом гипертония может повышать риск внезапной смерти.

«При гипертонии происходит утолщение стенки сердца. Сердце - это насос, ему нужно прокачивать кровь через суженные сосуды. Для этого его мощность возрастает. Стенка утолщается. А чем толще стенка сердца, тем выше риск того, что там может возникнуть фатальная аритмия», - рассказал он.

По словам специалиста, если посмотреть на все причины возникновения аритмии, то гипертония будет не на первом месте. Наиболее частыми причинами такого явления являются генетические нарушения и серьезная сердечная недостаточность.

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