Кардиолог объяснил, как избежать тромбоза

Повышенная вязкость крови может привести к образованию тромбов. Об этом предупредил кардиолог Ярослав Ашихмин. В беседе с телеканалом «Звезда» он рассказал о том, как защитить свои сосуды.

«Важно поддерживать нормальную массу тела - ожирение способствует тромбообразованию. Следует правильно питаться - овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые злаки, оливковое масло, не злоупотреблять алкоголем, заниматься физкультурой. Все это, безусловно, может снизить риск тромбообразования - то, что в просторечии связывают с повышением вязкости крови», - отметил врач.

Ранее хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий рассказал, что при тромбозе опасно делать пластическую операцию. Специалист также дал советы по тому, какие анализы стоит сдать при склонности к образованию тромбов.