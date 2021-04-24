Уход в бездну: эксперты оценили шансы на выживание пропавших в Индонезии подводников

По меньшей мере 25 индонезийских и еще несколько иностранных судов ведут поиски подлодки, пропавшей два дня назад недалеко от острова Бали. Но пока, кроме крупных пятен от разлива топлива в зоне предполагаемого бедствия, найти ничего не удалось. Времени на спасение экипажа, а на борту субмарины находятся 53 моряка, остается все меньше. Запаса воздуха, по словам военных, хватит лишь до завтрашнего дня.

К северу от острова акваторию исследуют десятки индонезийских кораблей и две подлодки. Телеканалы в прямом эфире транслируют детали поисковой операции. На берегу спасатели разворачивают временные палатки в надежде на чудо.

«Надеюсь, солдаты подлодки Nanggala в безопасности, и мы скоро их найдем. Надо идти до конца», - призвал командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

Третьи сутки связь с экипажем отсутствует. Боевые учения, в которых была задействована подлодка, шли по плану: около трех часов ночи капитан запросил разрешение на погружение. Через час выпустил боевую торпеду, последний контакт со штабом - в 04:25. После этого судно потеряло источник питания, опустилось на 700 метров и исчезло со всех радаров.

«Это называется провал на предельную глубину. Такая ситуация возможна тогда, когда либо из-за неправильных действий не закрываются, не герметизируются отсеки, либо неправильно были произведены расчеты балласта подводной лодки», - объяснил контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.

На борту подлодки находятся 53 человека. Что происходит с экипажем, оказавшемся в полной изоляции от мира, страшно представить. Запасы кислорода с каждой секундой сокращаются: по словам Генштаба его осталось примерно на девять часов, хотя велика вероятность, что и этого времени у экипажа нет.

«Лодка на такой глубине, там ни о каком кислороде речи быть не может. Она вся раздавлена, там просто нет атмосферы, нет воздуха. Теоретически, если бы она лежала на глубине 100 метров, можно было бы говорить, что воздуха хватит на два дня», - заверил подводник, капитан 1 ранга Николай Черкашин.

За месяц до аварии появлялись данные о неисправности - речь шла о проблемах с вертикальным рулем. Субмарине немецкого производства - 40 лет. До 2012-го года ее возможности ограничивались разведкой, а после была глобальная модернизация. Ремонт обеспечила южнокорейская компания.

К новому корпусу добавилось торпедное и ракетное оснащение. Увеличилась безопасная глубина погружения и скорость. Все это обошлось в 60 миллионов долларов. На спасательную операцию истратят не меньше.

Свою помощь Индонезии предложили Россия, США, Германия, Франция, Индия и Турция. К берегам Балийского моря спешат спасательные фрегаты Сингапура и Австралии - их ожидают к вечеру.