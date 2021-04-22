Россия предложила Индонезии помощь в поисках пропавшей подлодки

Россия предложила Индонезии помощь в поисках пропавшей подводной лодки. Об этом объявили представители командования индонезийской армии.

По их словам, предложения поступили также от США, Германии, Франции, Индии и Турции. Сейчас в районе поисковой операции в ста километрах от побережья Бали работают пять военных кораблей и вертолет. В нескольких местах обнаружены крупные пятна от разлива топлива.

Дизельная подводная лодка KRI Nanggala 402 участвовала в боевых стрельбах в Балийском море. После пусков торпед с экипажем пропала связь. На борту субмарины находятся 53 моряка.