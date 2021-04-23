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Авиация, флот и гидролокаторы: как проходят поиски затонувшей в Индонезии военной лодки

Игорь Лапик
05:12 23.04.2021
Россия предложила помощь Индонезии в поисках пропавшей субмарины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вертолет и пять кораблей ВМС круглосуточно ищут пропавшую подводную лодку у берегов Индонезии. Военные моряки, затаив дыхание, с помощью гидролокатора метр за метром прочесывают морское дно. На мгновенье появился лучик надежды: военный корабль обнаружил какое-то движение под водой со скоростью 2,5 узла. Но потом оно было потеряно и не удалось подтвердить, исходило ли оно именно от пропавшей подводной лодки.

Два с половиной узла - это всего пять километров в час. Поэтому спасатели вполне могли принять за подводную лодку какое-то крупное морское животное или рыбу. Тем не менее, надежда все еще есть. Об этом заявил в телеэфире президент Индонезии Джоко Видодо.

«Главный приоритет - спасение 53 членов экипажа. Я призываю всех молиться за успех  поисково-спасательной операции, чтобы мы смогли определить местонахождение подлодки», - сказал он.

Подлодка проводила учебные стрельбы торпедами в ста километрах к северу от острова Бали. Она пропала 21 апреля в районе трех часов ночи по местному времени. На момент исчезновения в субмарине было кислорода на 72 часа. Если подлодка цела, то на данный момент осталось совсем немного запаса. Дышать осталось меньше суток. То есть времени для поиска катастрофически мало.

Прибрежные воды несмотря на свою прозрачность очень глубоки. Минобороны Индонезии сообщило, что пропавшая субмарина, вероятно, лежит на глубине в 700 метров. Для сравнения - дайверы могут погружаться только на 40. В районе, где подводники последний раз выходили на связь, замечено большое масляное пятно.

«Это следствие того, что ее раздавило глубиной. Просто так топливо, соляра не вытекает.  Поскольку раздавило топливные цистерны, вот и всплыло топливо. Первый признак погибшего корабля - это нефтяное пятно», - объяснил офицер-подводник Николай Черкашин.

Главком ВМС страны ранее заявлял, что субмарина могла погибнуть от взрыва, вызванного коротким замыканием после попадания воды в аккумуляторные баки. Дизель-электрическая подлодка «Нангала» с бортовым номером 402 построена в Германии - по тому же немецкому проекту, что и утонувшая в 2017 году аргентинская «Сан-Хуан». Причем и в этот раз людей на борту было значительно больше, чем положено - 53 вместо 33.

Помощь в поиске лодки Индонезии в числе других государств предложила Россия. У нашей страны есть техника, способная выполнить такую непростую задачу. Единственное, что может этому помешать - большое расстояние. Даже корабли соседних Малайзии и Сингапура смогут прибыть только в субботу.

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