СМИ: подлодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений у Бали
Как сообщил Reuters представитель военных, на борту находятся 53 человека.
© Фото: Alex Widojo, ZUMAPRESS, Globallookpress
Подводная лодка Военно-морских сил Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений неподалеку от острова Бали. По информации Daily Star, начались поиски судна. Отмечается, что индонезийские власти запросили помощь у Австралии и Сингапура.
Как сообщил Reuters представитель военных, на борту подлодки находятся 53 человека.
По информации агентства, KRI Nanggala 402 проводила тренировочные пуски торпед и не доложила о результатах учений.