СМИ: подлодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений у Бали

Подводная лодка Военно-морских сил Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений неподалеку от острова Бали. По информации Daily Star, начались поиски судна. Отмечается, что индонезийские власти запросили помощь у Австралии и Сингапура.

Как сообщил Reuters представитель военных, на борту подлодки находятся 53 человека.

По информации агентства, KRI Nanggala 402 проводила тренировочные пуски торпед и не доложила о результатах учений.