Эстония высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Напомним, что дипломатический скандал между Россией и Чехией вспыхнул на прошлой неделе. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.

Впоследствии в МИД РФ сообщили, что в Генконсульствах России и Чехии останется по семь дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых сотрудников.

Впоследствии Литва и Латвия объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.