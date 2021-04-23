Литва и Латвия объявили о высылке российских дипломатов. Об этом заявили в министерствах иностранных дел двух государств.

Во внешнеполитических ведомствах подчеркнули, что это решение принято в знак солидарности с Чехией, которая ранее объявила персонами нон грата 18 сотрудников российского посольства.

«Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», - написал на своей станице в Twitter глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

Дипломатический скандал между Россией и Чехией разгорелся на прошлой неделе. Это произошло после того, как власти республики обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в одном из чешских городов в 2014 году. Кроме того, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва обвинения отвергла и приняла ответные меры - в РФ персонами нон грата были объявлены 20 чешских дипломатов.