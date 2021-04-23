Нарышкин заявил, что Чехия обосновывает свои действия в отношении РФ «убогой ложью»

Чехия оправдывает свои действия в сторону России «убогой ложью», которая направлена на людей с низким уровнем интеллектуального развития. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он также добавил, что в ответ на свой демарш в отношении Москвы Прага «получила свое».

Напомним, что дипломатический скандал между странами вспыхнул на прошлой неделе. Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.

Накануне, 22 апреля, в МИД Чехии заявили о сокращении числа российских дипломатов в Праге: их количество будет доведено до уровня чешского дипломатического представительства в Москве, то есть до семи человек.