В МИД рассказали детали сокращения российских дипмиссий в Чехии

В Генконсульствах России и Чехии останется по семь дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых сотрудников. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявили в МИД РФ.

Так, численность посольства России в Праге к 31 мая сократится на 35 дипломатов и 46 административно-технических сотрудников. Дипмиссия Чехии в Москве уменьшится на 16 дипломатов, четыре административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника, уточнили в ведомстве.

Дипломатический скандал между странами вспыхнул на прошлой неделе. Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.