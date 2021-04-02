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Задержанного после ДТП Эдварда Била увезли в изолятор на Петровке: видео

Анна Берестовая
01:31 02.04.2021
В МВД России начата проверка по факту произошедшей аварии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Звезда» публикует кадры, на которых задержанного после серьезного ДТП Эдварда Била отвозят в изолятор временного содержания. В последующее время блогер будет находится в столичном ИВС по адресу Петровка, 38.

В МВД России начата проверка по факту произошедшей на Садовом кольце аварии с участием медийного деятеля. Действиям предполагаемого виновника происшествия будет дана объективная оценка со стороны уполномоченных сотрудников.

Ранее сообщалось, что блогер Эдвард Бил выехал на встречную полосу во время движения по центру Москвы, спровоцировав аварию. В результате случившегося 41-летняя женщина в другом автомобиле получила серьезные повреждения и была госпитализирована.

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