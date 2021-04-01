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Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом заявил, что виновник аварии должен быть наказан

Валентина Пескова
15:57 01.04.2021
Мужчина сразу же приехал на место происшествия, в котором пострадала его 41-летняя супруга, управлявшая автомобилем Volkswagen.
© Видео: 360 © Фото: 360
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Управлявшая автомобилем Volkswagen 41-летняя женщина, которая пострадала при аварии на Новинском бульваре, была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас к ней направляется ее муж, который предварительно побывал на месте происшествия и поговорил с полицейскими.

«Я пробовал ей дозвониться, но трубку никто не берет. Жену зовут Мария, моя фамилия - Артемов. Я этого блогера защищать не буду, его должны наказать и привлечь к ответственности», - прокомментировал мужчина случившееся каналу «360».

С места аварии супруг пострадавшей, которая, по данным СМИ, работает в одном из комитетов Государственной думы, отправился к ней в больницу.

Как сообщил один из пабликов, известный своими низкопробными пранками в YouTube блогер Эдвард Бил, устроивший аварию на Смоленской, был за рулем без документов. Сейчас его отвезли в отдел полиции на разбор ДТП.

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