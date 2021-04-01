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За машиной, которой управлял блогер Эдвард Бил, числится 400 нарушений скоростного режима

Валентина Пескова
15:14 01.04.2021
В крупной аварии на Садовом кольце пострадали пять автомобилей, находившаяся за рулем одного из них женщина сейчас в реанимации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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За автомобилем Audi RS 6 Avant, из-за водителя которого произошла крупная авария на Новинском бульваре, с начала 2021 года числится уже более 400 нарушений скоростного режима. Об этом сообщили в Департаменте транспорта города Москвы.

В ведомстве добавили, что штрафов на машину при этом в ГИБДД не смогли выписать ни одного, так как она ездила с подложными номерами.

«Мы считаем, что это было сделано сознательно», - сообщили в Дептрансе.

Как передает с места ДТП корреспондент ТАСС, за рулем выехавшей на встречную полосу машины на Смоленской площади, по предварительной информации, был некий «известный блогер» Эдвард Бил (Эдуард Биль). В YouTube он прославился благодаря своим скандальным и низкопробным пранкам-подставам.

По данным ГАИ, блогер спровоцировал ДТП, в котором пострадали пять автомобилей, после того как его машина вылетела на встречную полосу.

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