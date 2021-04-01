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В МВД РФ начали проверку по факту аварии с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце

Валентина Пескова
17:09 01.04.2021
Как заявили в ведомстве, сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля, за рулем которого он сидел.
В МВД РФ начали проверку по факту аварии с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце
© Фото: ТРК "Звезда"
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После аварии на Смоленской площади в МВД РФ будет проведена проверка обстоятельств случившегося. Столкновение сразу пяти транспортных средств произошло около 11.40 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца, когда водитель одного из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Будет дана объективная оценка действиям предполагаемого виновника ДТП и принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП серьезно пострадала 41-летняя женщина-водитель, которую госпитализировали в медицинское учреждение. Она, как сообщили в СМИ, работает в одном из комитетов Государственной думы.

Также установлено, что регистрационный учет автомобиля Audi, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии - блогер-пранкер Эдвард Бил, прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. При этом сам блогер также не является собственником автомобиля, а на счету транспортного средства имеется 400 фактов нарушения скоростного режима, по которым не удается выписать штрафы, так как на автомобиле установлены поддельные номера.

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