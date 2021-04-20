Космонавт Юрчихин назвал три причины возможного ухода России с МКС

Летчик космонавт, герой России Федор Юрчихин рассказал телеканалу «Звезда» о причинах возможного ухода РФ с Международной космической станции в 2024 году. Он заявил, что в этом году заканчивается программа МКС, принятая всеми партнерами.

«Для того, чтобы идти дальше, нам нужно понимать техническое состояние МКС и российского сегмента. Как раз вокруг этого и разгорелась шумиха в прессе. Мы должны четко понимать состояние российского сегмента, чтобы честно сказать партнерам, идем мы после 2024 года или нет», - уточнил он.

Также Юрчихин заявил, что у российского сегмента станции есть несколько проблем.

«Первая проблема - это возраст. В свое время были проведены ресурсные испытания на станции «Мир». Она летала в космосе более 15 лет, что позволило всем партнерам четко понимать, что до 2015 года МКС имеет право существовать в космосе. Первая цифра, до которой мы должны были эксплуатировать станцию, - 2015 год. Следующее - если раньше экипажи были интегрированы (российские специалисты могли работать на американском сегменте, американские - на российском), то в последующих экспедициях мы были операторами на американском сегменте, потом каждый стал работать на своем сегменте. У нас произошло сокращение экипажа - сейчас на борту находятся только двое россиян. Американцы за это время нарастили количество своего экипажа до пяти человек», - добавил космонавт.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что Международная космическая станция может гарантированно проработать еще 10 лет. По словам космонавта Сергея Волкова, МКС как любой сложный механизм всегда требует доработки человека и сейчас сложно говорить о ее состоянии МКС, так изначально станция запускалась на 15 лет, потом на 20.

О том, что Россия в 2025 году собирается выйти из проекта международной космической станции, 18 апреля заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он подчеркнул, что страна будет работать над проектом своей станции.