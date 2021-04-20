«Ресурса хватит еще на 10 лет»: в РАН оценили перспективы ухода России с МКС

Международная космическая станция может гарантированно проработать еще 10 лет. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя заявление российского вице-премьера Юрия Борисова, о том, что РФ может покинуть МКС после 2025 года.

«Сразу можно сказать, что возможности МКС в части срока службы, срока эксплуатации, не оцениваются вот такими утверждениями, заявлениями. МКС может проработать еще дольше даже новых сроков. Говорят, что после 2024 или 2025 года, а я сразу могу сказать, что еще 10 лет гарантировано, и никаких новых проблем здесь не будет. То есть как сейчас эксплуатируется, примерно в том же режиме можно и продолжить. Она не выработала тех ресурсов, которые, как предполагается, находятся в том состоянии, когда возникает разговор, что сейчас все начнет рушится... Это не так. Я могу говорить об этом, опираясь на опыт, полученный при эксплуатации других космических аппаратов», - сказал эксперт.

В качестве примера он привел проект НАСА «Хаббл», который «ничуть не моложе МКС, но работает, и работает очень успешно».

«"Хаббл" был доработан за счет экспедиций, которые туда отправлялись. Их, по-моему, шесть было. Но экспедиции к МКС отправляются по несколько раз в год. И всякий раз проводятся какие-то изменения. Изменяются системы, заменяются на новые, проводятся ремонты. В общем, нормальное такое обслуживание. Конечно, сейчас был период неприятностей, связанный с возникновением трещин. Это совершенно неожиданное явление, но даже с ним, с помощью экипажа, удалось справиться. Если трещины и дальше будут образовываться, они образуются в центральном модуле "Звезда", то в крайнем случае можно заменить модуль. Но ведь это не станцию», - резюмировал Натан Эйсмонт.

Ранее Юрий Борисов сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией. При этом он подчеркнул, что данное решение может быть принято лишь после всестороннего технического обследования и после заблаговременного предупреждения партнеров по Международной космической станции.