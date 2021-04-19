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Борисов рассказал о будущей национальной космической станции РФ

Олеся Степакова
21:32 19.04.2021
По словам вице-премьера, модули МКС выработали ресурс, станция закончит свою работу в конце 2024 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Ситуация, которая складывается на МКС, может привести к катастрофе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире «Россия-1».

«Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать», – уточнил зампред правительства.

Ранее Борисов заявил, что Россия в 2025 году собирается выйти из проекта международной космической станции – модули МКС выработали ресурс, станция закончит свою работу в конце 2024 года. Решение было принято в ходе совещания у президента 12 апреля. Россия будет работать над проектом своей станции. По его словам, будущая национальная космическая станция РФ может быть использована в качестве перевалочного пункта для полетов к другим планетам.

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