«Она уже летает немного за сроками»: космонавт Волков оценил возможный выход РФ из проекта МКС

Сложно представить что-то новое. Герой России, космонавт Сергей Волков рассказал «Звезде» о том, что будет означать для России выход из проекта международной космической станции.

«Если вернуться чуть более, чем на 20 лет назад, когда запускался первый модуль МКС, в то время еще летала станция “Мир”, и на протяжении двух лет принимала экипажи российские. Это была некая преемственность – при наличии одной станции, у тебя начинает работать уже другая», – сказал космонавт.

По словам Волкова, многое будет зависеть от того, на какой стадии будут находиться разработки, ведь параллельно идет программа подготовки к облету Луны, высадке на Луне. По его мнению, высадку на Луну планируется сделать уже в 2028 году.

«Получается, что все это время космонавты будут готовиться и летать на Луну», – отметил космонавт.

В тоже время, Сергей Рыжиков, командир МКС64, вернувшийся в субботу со станции, сегодня на послеполетной конференции в Звездном городке рассказал, что состояние российского сегмента станции улучшается. Хотя на землю постоянно приходят сообщения о трещинах.

На станции всегда есть над чем работать и что улучшать, подчеркнул Волков. По его словам, она, как любой сложный механизм, всегда требует доработки человека и сейчас сложно говорить о состоянии МКС, так изначально станция запускалась на 15 лет, потом на 20.

«Она уже летает немного за сроками, которые ей были отведены изначально странами-участницами этого проекта. Здесь будет все продолжаться до тех пор, пока будет воля и желание участников проекта продолжать эксплуатировать МКС», – уточнил он.

Волков также отметил, что космонавтика не настолько дорога, как это кажется, а научные открытия были сделаны во благо человечества – незаметно технологии проникают в нашу с вами жизнь.

«Космонавтика – это индикатор состояния экономики и образования в стране. Только высокотехнологичные страны могут позволить себе иметь космонавтику», – заметил космонавт.

Россия может покинуть Международную Космическую Станцию после 2025 года. Об этом стало известно накануне, по итогам совещания президента о развитии космической отрасли 12 апреля. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отметили, что решение может быть принято после всестороннего технического обследования, и, безусловно, после заблаговременного предупреждения партнеров, с которыми мы поддерживаем работу МКС.