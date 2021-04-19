В МИД РФ заявили, что за высылкой российских дипломатов из Чехии стоят США

За высылкой российских дипломатов из Чехии стоят США. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. Также в ведомстве выразили уверенность, что произошедшее связано с раскрытием заговора в Белоруссии. Речь идет о планируемом госперевороте, который, как сообщили в ФСБ РФ и КГБ Белоруссии, готовили Соединенные Штаты.

В российском МИД назвали лицемерием и подлостью объявление сотрудников российского посольства персонами нон грата. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что всего Чехию должны будут покинуть 62 россиянина - это 18 дипломатов и их семьи.

Предлог Праги для высылки дипломатов (обвинение в том, что российские спецслужбы якобы причастны ко взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году) - это карикатура, абсурд и дикость. В МИД РФ считают, что заявлениями по России Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть собственные внутренние проблемы. Все обвинения, уточнили во внешнеполитическом ведомстве, состряпаны на скорую руку.