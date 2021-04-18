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МИД РФ объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

Алексей Курильченко
21:42 18.04.2021
В ответ на высылку дипломатов РФ, 20 сотрудников чешского посольства объявлены персонами нон грата.
МИД РФ объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Министерстве иностранных дел России объявил об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство объявило 20 чешских дипломатов персонами нон грата.

«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны.», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее посол Чехии Витезслав Пивонька покинул здание Министерства иностранных дел России и сообщил, что ему передали информацию об ответных мерах за высылку российских дипломатов.

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