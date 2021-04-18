В стране и мире МИД РФ объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата Алексей Курильченко В ответ на высылку дипломатов РФ, 20 сотрудников чешского посольства объявлены персонами нон грата. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Министерстве иностранных дел России объявил об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство объявило 20 чешских дипломатов персонами нон грата. «Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны.», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Ранее посол Чехии Витезслав Пивонька покинул здание Министерства иностранных дел России и сообщил, что ему передали информацию об ответных мерах за высылку российских дипломатов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика