В посольстве Чехии в России после высылки останутся работать пять дипломатов

После того, как из России будут высланы 20 чешских дипломатов, в посольстве останутся работать лишь пять сотрудников. Об этом сообщил глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.

«Люди, которые должны уехать, не агенты. Им предоставлено 24 часа, тогда как российские дипломаты (высылаемые из Чехии - прим.ред.) получили 48 часов», - добавил он.

Кроме того, Йиндрак выразил недовольство, почему Москва выслала на два человека больше, чем Прага.

О высылке чешских дипломатов МИД России объявил в воскресенье, 18 апреля. Это произошло после того, как власти Чехии признали 18 сотрудников российского посольства персонами нон грата. В российском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что решение о выдворении дипломатов РФ принято «под голословными и надуманными предлогами» о причастности спецслужб России ко взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.