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ФСБ раскрыла детали планировавшегося в Белоруссии переворота

Алена Миронова
12:28 18.04.2021
В ФСБ рассказали подробности переворота, планировавшегося в Белоруссии.
ФСБ раскрыла детали планировавшегося в Белоруссии переворота
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress
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Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить себе имущество белорусского президента Александра Лукашенко. 

В субботу, 17 апреля, Лукашенко сообщил о задержании группы людей, подготавливающих покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны американские спецслужбы. В составе группы находились как белорусские граждане, так и зарубежные.

В эфире программы «Вести недели»‎ на канале «Россия 1»‎ показали кадры оперативной съемки ФСБ, на которых показывается задержание Юрия Зенковича и Александра Федуты.

Как показано в телесюжете, на встречу в ресторан Зенкович и Федута пришли с заранее подготовленным поименным списком лиц, занимающих высшие должности в белорусских органах власти - их планировались убить или отправить в концлагерь. Об этом говорится за кадром в сюжете.

«Задача номер 1 - устранить самого главного. Задача номер 2 - блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер 3 - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», - эти слова Зенковича приведены в сюжете.

Данные о чиновниках получили хакеры - взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Отмечается, что, согласно данным следствия, к участию в подготовке переворота планировалось привлечь националистов из Киева.

Подозреваемые не скрывали, что для качественной трансформации государства и общества в целом им необходимо как минимум пять лет - после переворота, убийств государство, как отмечается, должно стать инкубатором для «выращивания демократии», как Польша.


«Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», - заявлял Зенкович в ходе встречи.

По словам Федуты, предполагалось создать государственный совет, куда вошли бы руководители всех зарегистрированных партий. В конце встречи Федута и Зенкович предложили генералам разграбить и присвоить имущество президента Белоруссии.

На данный момент оба заговорщика были задержаны. По данным ФСБ, они планировали совершить переворот 9 мая, во время Парада Победы в Минске.

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