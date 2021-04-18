«Худшая ситуация за 30 лет»: почему Зеленский хочет свалить проблемы Украины на НАТО

Отправляясь в Париж, Владимир Зеленский явно хотел показать, что Украину в Европе ждут. Но визит не задался с самого начала. На переговоры с Макроном президент Украины приехал на черном «Рено» далеко не представительского класса. А во время церемонии фотографирования запутался, встав с краю, а не по центру.

И хотя чету Зеленских торжественно принимают на ступенях Елисейского дворца, саму Украину пока не готовы пустить на европейский порог. Членство страны в ЕС и НАТО два лидера обсуждали за закрытыми дверями более полутора часов. Потом к ним присоединилась Ангела Меркель - по видеосвязи. Беседа так затянулась, что переговоры в расширенном формате отменили, а к прессе Зеленский и вовсе вышел один. И снова без конкретных договоренностей.

«Я хотел бы слышать конкретику, когда это возможно. Но это зависит не только от Франции, хотя, считаю, Франция играет большую роль в решении этого вопроса. В июне будет саммит НАТО, и там мы обязательно будем слышать, есть ли такой сигнал», - заявил Зеленский после встречи с Макроном.

В итоге многие на Украине обсуждали не туманные комментарии украинского президента, а куда более откровенное декольте его пресс-секретаря. Саму пресс-конференцию проводили где-то на задворках, а не в парадных залах Елисейского дворца. А президент Франции никаких заявлений перед камерами так и не сделал. И на Украине это тоже не осталось без внимания.

«Очень беспокойный сигнал, что Макрон не вышел на совместную пресс-конференцию, я такого не помню вообще. Такое бывает, когда переговоры складываются не так, как хотелось бы», - считает народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич.

Эммануэль Макрон ограничился лишь коротким твитом - почему-то на мове, а не на языке Вольтера и Бальзака - о том, что Франция вместе с Германией и Украиной продолжает поиск политического решения ситуации в Донбассе. При этом Киев настаивает, что единственный способ остановить там войну - это принять Украину в НАТО. Еще до визита Зеленского в Париж поддержки у генерального секретаря Альянса искал глава украинского МИДа. Но не нашел.

«Это суверенное право любой страны, в том числе Украины, подавать заявку на членство, но это также право 30 государств НАТО решать, когда членство будет предложено», - отметил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Украину держат в прихожей, где она устала стоять - пожаловался Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro накануне встречи с Макроном. Ему заочно ответил госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон.

«Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать Украину. И мы, в частности, это делаем в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления в ЕС. Я не думаю, что это серьезная перспектива», - заявил Бон.

Сама Европа в гости в Киев тоже не стремится - даже когда приглашают. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась принять участие в украинском саммите «Крымская платформа», который приурочен к 30-летию независимости страны. Мероприятие проводится ровно в период летних каникул институтов ЕС в Брюсселе, формально сославшись на чрезмерно плотный график. И плюс ответила госпожа фон дер Ляйен не лично, а через главу своей администрации. По дипломатическим меркам это унизительно для Зеленского.

Членство в НАТО, как ключ к решению проблемы Донбасса, у многих вызывает удивление. Ведь урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины призваны Минские соглашения, которые были оформлены «Нормандской четверкой» еще до президентства Зеленского. Казалось бы, бери да выполняй. Но Киев упорно саботирует договоренности, пытаясь свою проблему сделать головной болью для всей Европы. Вот и Зеленский - на страницах «Фигаро» - снова пугает Россией.

«Мы видим наращивание войск как в Крыму, на Донбассе, так и на границах Украины и России в различных направлениях. Мы все понимаем – это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же», - заявил Зеленский в интервью газете.

То, что Киев будет отвечать, от Зеленского на Украине ждут многие. Речь о мифической российской агрессии лишь подогревает националистические настроения. На улицах Одессы сейчас военная техника. Там готовятся к антитеррористическим учениям - как объясняют, на случай посягательств. А карателей, воевавших в Донбассе, глава украинского МВД Арсен Аваков агитирует снова ехать на передовую.

«Призываю вас, собратья, если Родина позовет – снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда», - написал Аваков в Facebook.

Маховик войны уже запущен. Ситуация на юго-востоке Украины накаляется, обстрелы Донбасса из минометов и гранатометов усилились. От снарядов ВСУ там снова гибнут мирные жители. Но воинственно настроенным радикалам в Киеве этого мало - от Зеленского они ждут полномасштабной войны с Россией. И верят, что победят.

«Это закончится просто длительным, скучным, тяжелым, где будут гибнуть тысячи русских военнослужащих, конфликтом, который не принесет им никаких преимуществ. Это что касается большого наступления. В это время по ним будут бить украинские военные, по ним будет бить украинская территориальная оборона, по ним будут бить добровольцы и так далее, постоянно уничтожать их за каждым забором, за каждым углом», - рассказал в эфире телеканала «1+1» экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Если приказ воевать не прозвучит, вся эта агрессия грозит выплеснуться на самого Зеленского, считают эксперты. В то же время, по их словам, очередной бум национализма на Украине провоцируют намеренно - чтобы не растерять электорат президента, избранного с оглушительным результатом в 73% голосов. Но теперь эта поддержка тает.

«Люди, которые сегодня определяют политику государства, вообще неадекватно реагируют на то, что происходит. У нас сейчас худшая ситуация за 30 лет», - считает экономист Юрий Атаманюк.

Воспользоваться неудачами Зеленского готовятся его соперники. На политической сцене снова бывший президент страны. Похорошевшего Петра Порошенко не узнать. Поговоривают, тут не обошлось без пластической хирургии. К новому лицу - новые ботинки от «Луи Виттон». Зеленский к Макрону в таких не ездил. Не дремлет и Юлия Тимошенко, для которой кресло президента Украины - давняя мечта.

«Получится ли у Порошенко или Тимошенко его сместить? Нет, безусловно нет. Потому что воли, желания всех политических лидеров в Украине недостаточно. Наша страна находится очень плотно под внешним управлением. Меняются у нас президенты только тогда, когда решение примут в США. То есть мало того, что хотела бы Тимошенко или Порошенко - должны дать согласие на это белые люди, которые сидят за океаном в Вашингтоне», - рассказал общественный деятель Александр Скубченко.

При этом депутаты из президентской партии «Слуга народа» прямо на заседаниях Рады пересылают друг другу анекдоты про Зеленского. В них его называют клоуном и комиком. Чем может ответить на все это глава украинского государства, вернувшись из Парижа? Время шуток, судя по всему, давно прошло.

«Мне надоело, что моя страна стоит на коленях перед США и перед Европой. Мне очень хочется, чтобы у нашей страны была своя внешнеполитическая доктрина», - говорит руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

На фоне такого цугцванга, когда любой ход приводит к поражению, вокруг украинского президента разгорается еще один скандал. У Владимира Зеленского - двойное гражданство, утверждает бывший зампред СБУ Дмитрий Нескоромный.

«Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента. Уверен, что после их публикации должна немедленно начаться процедура импичмента», - написал бывший первый заместитель председателя СБУ в своем Telegram-канале.

Коллизия в том, что Зеленский, став главой Украины, сам подписал закон, который запрещает украинским чиновникам иметь двойное гражданство. И теперь все гадают, ради паспорта какой страны президент Незалежной нарушает свои же правила. Зеленским приписывают виллу в Италии, оформленную на «Квартал 95». Супруге Елене - квартиру в Лондоне. А может, во всем опять виновата Россия?

Известно, что у президентской четы есть недвижимость в Крыму. Так, может, и паспорт не только с трезубцем, но и российским гербом имеется - перешептываются в кулуарах. Страшно подумать, какой политический приговор в этом случае ждет Зеленского. Еще есть версия, что второе гражданство - израильское. В любом случае - компромат появился неспроста.

«Скорее всего, это дело рук Коломойского. Узнаю, как говорится, руку мастера. Вот Беня действительно мог обладать этой информацией, поскольку не исключено что он сам и делал это гражданство. Помогал делать его для Вовы, в то время как возглавлял какую-то там еврейскую организацию. Скорее всего, это гражданство Израиля. Коломойский достает только первую такую шестерочку - даже не козырную - из своей колоды компромата на Вову и говорит - вот первый ход», - считает политолог Юрий Кот.

То, что компроматом в Незалежной не брезгуют, в очередной раз стало понятно после задержания в Петербурге украинского консула. Александра Сосонюка задержали с поличным - главная улика - телефон. В нем закрытые сведения, которые находятся в базах правоохранительных органов и ФСБ: жилищные прописки, по машинам, регистрационные номера, база ФСБ и база уголовных дел.

Это рассказывает продавец, который согласился помочь украинскому дипломату. Ниточка ведет к петербургскому рынку «Юнона». Именно там консул искал нужные сведения. Подобная диверсия далеко не первая со стороны Украины. Дипломата теперь вышлют из нашей страны.