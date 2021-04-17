В ФСБ РФ по Санкт-Петербургу раскрыли личность задержанного украинского дипломата
Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан при получении сведений закрытого характера от гражданином РФ.
© Фото: ФСБ РФ
Работники Федеральной Службы Безопасности РФ в Санкт-Петербурге в ходе встречи с передающим ему секретные сведения гражданином России задержали с поличным украинского дипломата - консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.
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