В стране и мире В ФСБ РФ по Санкт-Петербургу раскрыли личность задержанного украинского дипломата Валентина Пескова Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан при получении сведений закрытого характера от гражданином РФ. © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Работники Федеральной Службы Безопасности РФ в Санкт-Петербурге в ходе встречи с передающим ему секретные сведения гражданином России задержали с поличным украинского дипломата - консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. © ФСБ РФ Украинский консул проводил встречу с россиянином с целью получения информации закрытого характера, которая содержится в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. «Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явно враждебный характер по отношению к Российской Федерации», - сообщили в представительстве следственного ведомства в Санкт-Петербурге. К иностранному дипломату будут применены все необходимые меры, соответствующие нормам международного права. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика