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В ФСБ РФ по Санкт-Петербургу раскрыли личность задержанного украинского дипломата

Валентина Пескова
11:12 17.04.2021
Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк  был задержан  при получении сведений закрытого характера от гражданином РФ.
В ФСБ РФ по Санкт-Петербургу раскрыли личность задержанного украинского дипломата
© Фото: ФСБ РФ
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Работники Федеральной Службы Безопасности РФ в Санкт-Петербурге в ходе встречи с передающим ему секретные сведения гражданином России задержали с поличным украинского дипломата - консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

© ФСБ РФ

Украинский консул проводил встречу с россиянином с целью получения информации закрытого характера, которая содержится в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явно враждебный характер по отношению к Российской Федерации», - сообщили в представительстве следственного ведомства в Санкт-Петербурге.

К иностранному дипломату будут применены все необходимые меры, соответствующие нормам международного права.

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