Макрон заговорил на украинском языке
В своей странице в соцсети глава французского государства выразил надежду на поиск оптимального и правильного решения ситуации в Донбассе.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заговорил на украинском языке. Необычным образом он решил прокомментировать обстановку в Донбассе.
В своем посте в социальной сети глава государства выразил надежду на поиск оптимального и правильного разрешения конфликта.
«Вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия, и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным», - написал президент в своем Twitter на украинском языке.
Ранее Макрон заявил о необходимости вести диалог с Россией для построения «архитектуры безопасности Европы». Французский лидер отметил, что диалог с Москвой должен быть требовательным, так как является ключом к миру.