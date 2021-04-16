В стране и мире Макрон заговорил на украинском языке Егор Левин В своей странице в соцсети глава французского государства выразил надежду на поиск оптимального и правильного решения ситуации в Донбассе. © Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Президент Франции Эмманюэль Макрон заговорил на украинском языке. Необычным образом он решил прокомментировать обстановку в Донбассе. В своем посте в социальной сети глава государства выразил надежду на поиск оптимального и правильного разрешения конфликта. «Вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия, и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным», - написал президент в своем Twitter на украинском языке. Ранее Макрон заявил о необходимости вести диалог с Россией для построения «архитектуры безопасности Европы». Французский лидер отметил, что диалог с Москвой должен быть требовательным, так как является ключом к миру. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика