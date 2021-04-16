Меркель и Макрон призвали Россию «убрать войска» от границы с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Об этом заявил представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, лидеры стран выразили беспокойство в связи с якобы «ростом числа российских войск» на украинско-российской границе, а также в Крыму. Для достижения деэскалации ситуации они призвали к «сокращению российского военного присутствия».

«Канцлер и президент Франции подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал Зайберт.

Также Меркель и Макрон отметили важность полной реализации Минских соглашений и акцентировали, что Берлин и Париж продолжат свои усилия в «нормандском формате».