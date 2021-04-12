Мы - первые: Россия отмечает День космонавтики

Двенадцатого апреля 2021 года Россия отмечает День космонавтики. Эта дата установлена в ознаменование первого полета человека в космос. Ровно 60 лет назад вся планета узнала имя Юрия Гагарина и навсегда запомнила его удивительную улыбку. За каждым шагом космонавта в тот день следили во всех странах мира: как он готовился к полету, садился в автобус и забирался в ракету.

В 9.07 «Восток-1» был запущен со стартовой площадки, чтобы совершить исторический «прыжок во Вселенную».

Землян с праздником российский экипаж МКС. Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров указали, что 12 апреля 1961 года с первого орбитального полета Гагарина началась история пилотируемых космических полетов.

С 60-летием со дня полета Гагарина в космос поздравил россиян и глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что вот уже долгие годы наша страна в качестве лидера в освоении космоса успешно сотрудничает с другими государствами.

Как подчеркнул Лавров, Россия по-прежнему придерживается концепции мирного развития. Так, Москва призывает на международном уровне запретить размещение вооружений на орбите. Только это позволит использовать космос на благо всего человечества, выразил уверенность глава внешнеполитического ведомства.

Необычное музыкальное видеопоздравление подготовил ко Дню космонавтики оркестр московской полиции. Музыканты исполнили главную мелодию космического триумфа нашей страны - песню композитора Оскара Фельцмана «Четырнадцать минут до старта». Эта песня была написана за несколько месяцев до полета Гагарина в космос.

В ролике оркестра зашифрована повседневная жизнь первого космонавта Земли: фотоаппарат и хоккейная клюшка напоминают, что Гагарин любил делать снимки и выходил на лед, чтобы погонять шайбу с друзьями.