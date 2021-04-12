Пример героизма: Лавров поздравил россиян с 60-летием со дня полета Гагарина в космос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил россиян с 60-летней годовщиной полета Юрия Гагарина в космос, отметив, что его подвиг внес «колоссальный вклад в поступательное развитие человечества». Видеообращение было опубликовано на сайте ведомства.

«Значение этого прорыва в околоземное пространство невозможно переоценить – запуск корабля «Восток» возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи», - отметил Лавров.

Глава МИД акцентировал, что для большинства людей во всем мире Гагарин продолжает служить примером героизма и самоотверженности, вдохновлять на преодоление любых преград в достижении самых амбициозных и благородных целей. По его словам, конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня.

«За последние десятилетия Россия, как лидер в освоении космоса, оказала содействие целому ряду государств в осуществлении запуска космонавтов на орбиту. В Комитете ООН по космосу проводим последовательную линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство и его сбережение для будущих поколений», - сказал министр.

Лавров добавил, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях. В частности, ведомство выступает за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой.

«За основу предлагаем взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году. Стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о не размещении первыми оружия в космосе», - отметил министр.

На данный момент ведомство делает все необходимое для увековечивания памяти о Юрии Гагарине. В частности в главном здании МИД на Смоленской площади в Москве организована фотовыставка «Посланец мира», которая посвящена роли первого космонавта в создании атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между странами и народами. Российские загранучреждения по всему миру проводят комплекс юбилейных мероприятий в честь 60-летия первого полета человека в космос.

«Такую работу, направленную на сохранение связи времен и преемственности поколений и способствующую осознанию непреходящего значения ключевых событий истории не только для нашего народа, но и для всего мира, мы будем и впредь продолжать. С праздником вас! С Днем космонавтики!», - подытожил Лавров.

Первый в мире космический полет Гагарин совершил на корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Его длительность составила 108 минут.