Сотрудники МВД песней поздравили россиян с Днем космонавтики
Для поздравления была выбрана известная композиция, специально созданная как гимн полета Юрия Гагарина в космос.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Оркестр московской полиции от лица российского МВД записал музыкальное поздравление в честь 60-летней годовщины полета Юрия Гагарина в космос. На видео исполнители спели песню композитора Оскара Фельцмана на стихи Владимира Войновича «Четырнадцать минут до старта».
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