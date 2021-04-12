Сотрудники МВД песней поздравили россиян с Днем космонавтики

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Для съемки клипа был воссоздан примечательный интерьер квартиры того времени, а также использована соответствующая по стилю одежда. Ролик дополнили вставки из кадров исторической хроники, а также знаковые предметы, отсылающие смотрящих к фактам биографии первого в мире космонавта.

Композиция «Четырнадцать минут до старта» была написана специально для знаменательного события в истории космической отрасли. Написать песню вызвавшемуся добровольцем Войновичу поручили еще до самого полета Гагарина. Долгие годы музыкальное произведение оставалось популярным и неизменно напоминало об одном из крупнейших свершений человечества в освоении внепланетного пространства.